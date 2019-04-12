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"Очень трудно делать выбор": Пашиняна загнали в угол вопросом о Крыме

Сегодня, 13:55

Премьер Армении не смог ответить на вопрос, почему его страна выступает против территориальной целостности Украины

Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Vincent Kessler.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог сказать, кому принадлежит незаконно аннексированный Россией Крым и почему в декабре его страна проголосовала в ООН против резолюции с осуждением российской агрессии против Украины и милитаризации полуострова.

Отвечая на соответствующие вопросы, заданные ему во время выступления с трибуны в Парламентской ассамблее Совета Европы, Пашинян заявил, что "люди используют учрежденные для мира трибуны, чтобы провоцировать войны" и "еще больше их ужесточать и обострять".

Армянский премьер выразил мнение, что в мире нет ни одного конфликта, решение которого бы предполагало силовое решение, и призвал оставаться "в рамках логики диалога".

"Часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями. Очень трудно делать выбор между другом и другом. Наш глобальный выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие", — добавил он.

Напомним, позиция Еревана придерживается достаточно стабильной позиции по российской оккупации украинского полуострова – сразу же после агрессии на полуострове в 2014 году Армения также голосовала против резолюции Генассамблеи ООН в поддержку территориальной целостности Украины.

Кроме того, в 2015 году Армения не подписала итоговое заявление саммита "Восточного партнерства", поскольку в нем была фраза об аннексии Крыма.

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Тег Армения, агрессия России, аннексия Крыма, оккупация Крыма, ПАСЕ , Пашинян

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