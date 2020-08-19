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"Очень внимательное отношение" – беларусские пограничники о въезде иностранцев в страну

19 августа, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В беларусском Погранкомитете прокомментировали запрет на въезд 20 иностранцам

В Государственном погранкомитете Беларуси (ГПК) заявили, что "сохраняют очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию республики, на фоне акций протеста. Об этом заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский, передает " Интерфакс".

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"Сегодня ситуация на границе спокойная, все пункты пропуска работают. Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

В то же время он прокомментировал информацию, что около 20 иностранцам в аэропорту Минска было отказано во въезде.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - сказал Бычковский.

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Он также подчеркнул, что ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов об усилении погранконтроля, назвав это "нормальной международной практикой".

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Напомним, 18 августа президент Александр Лукашенко заявил, что все войска на западном направлении были переведены в полную боевую готовность из-за якобы существующей внешней угрозы.

Как ранее сообщало "Сегодня", Украина опасается возможной угрозы со стороны Беларуси из-за сложившейся там ситуации. Президент Владимир Зеленский даже провел совещание с силовиками, но пока на украинско-белорусской границе все спокойно.

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