Очередной авиаудар по Идлибу унес жизни еще четырех человек

В результате очередного удара авиации президента Сирии Башара Асада по зоне дэскалации в провинции Идлиб погибло еще четыре человека – три женщины и один ребенок, сообщило агентство "Анадолу".

Еще шесть мирных жителей получили ранения, сказано в сообщении.

Отмечается, что авиаудару подвергся населенный пункт Мааррет-эн-Нууман на юге Идлиба.

Как сообщалось, в результате авиаудара по Восточной Гуте самолетов РФ и авиации режима президента Сирии Башара Асада погиб 61 человек, сотни людей были ранены. Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

Напомним, что из Восточной Гуты массово бегут местные жители – за несколько дней усилиями центра по примирению враждующих сторон, были выведены несколько сотен человек.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Как сообщалось,небольшие группы исламистских боевиков начали покидать окруженный сирийскими правительственными силами подконтрольный повстанцам анклав Восточная Гута,недалеко от Дамаска.