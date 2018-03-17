Очередной авиаудар по Идлибу унес жизни еще четырех человек

Сегодня, 18:44

Ранения получили шесть мирных жителей

Фото: AFP Война в Сирии
Фото: AFP Война в Сирии

В результате очередного удара авиации президента Сирии Башара Асада по зоне дэскалации в провинции Идлиб погибло еще четыре человека – три женщины и один ребенок, сообщило агентство "Анадолу".

Еще шесть мирных жителей получили ранения, сказано в сообщении.

Отмечается, что авиаудару подвергся населенный пункт Мааррет-эн-Нууман на юге Идлиба.

Как сообщалось, в результате авиаудара по Восточной Гуте самолетов РФ и авиации режима президента Сирии Башара Асада погиб 61 человек, сотни людей были ранены. Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

Напомним, что из Восточной Гуты массово бегут местные жители – за несколько дней усилиями центра по примирению враждующих сторон, были выведены несколько сотен человек.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Как сообщалось,небольшие группы исламистских боевиков начали покидать окруженный сирийскими правительственными силами подконтрольный повстанцам анклав Восточная Гута,недалеко от Дамаска.
Сирия, жертвы, мирные жители , Идлиб, Восточная Гута

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