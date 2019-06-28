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Очередной митинг в Тбилиси завершился шествием к дому главы правящей партии

28 июня, 01:59

У участников демонстрации было единственное требование к Иванишвили — уволить главу МВД Георгия Гахарию

Фото: AFP

Несколько сотен человек устроили в четверг шествие от здания парламента Грузии к дому основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, расположенного в нескольких километрах.

У участников демонстрации было единственное требование к Иванишвили — уволить главу МВД Георгия Гахарию. К демонстрантам также присоединились и байкеры с флагами Грузии, США, ЕС и НАТО. Демонстранты также держали в руках шарики с надписью "Гахария, уходи!".

"Нам некуда спешить. Пусть спешат они (власти —ред). Каждый день, проведенный на посту министра Гахарии, — оскорбление для этой страны", — сказал модератор митинга Миша Мшвилдадзе.

По дороге к дому Иванишвили участники митинга прошли у дома Гахарии, где на несколько минут остановились, стали выкрикивать "Уходи", а затем продолжили путь. Уже у дома Иванишвили демонстранты спели гимн Грузии и приняли решение расходиться.

Власти практически выполнили еще одно требование протестующих – ранее, как они и хотели, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия.

Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.


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Тег Грузия, протесты, акция, митинг, Тбилиси

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Источник:

ТАСС

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