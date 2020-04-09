Очередной рубеж перейден: коронавирусом заразились 1,5 млн человек

Совокупное количество человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, во всем мире превысило 1,5 миллиона – данный рубеж был перейден спустя всего неделю после того, как в мире зарегистрировали миллионного пациента.
Согласно данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, на данный момент в мире было зафиксировано 1 503 900 зараженных.
При этом в десятку самых пострадавших стран входят:
- США – 432 579 инфицирований;
- Испания – 152 446;
- Италия – 139 422;
- Германия – 113 615;
- Франция – 83 080;
- Китай – 82 883;
- Иран – 66 220;
- Великобритания – 61 497;
- Турция – 38 226;
- Бельгия – 24 983.
Кроме того, неумолимо подбирается к стотысячной отметке и количество жертв пандемии. Из 89 931 людей, которые скончались от осложнений COVID-19, больше половины приходится на три страны: Италию (более 17,7 тыс.), США (15,7 тыс.) и Испанию (15,7 тыс.).
Несмотря на это, испанские власти сообщили о том, что пик болезни прошел и сейчас кризис из-за коронавируса пойдет на спад.
Напомним, накануне из-за того, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук.
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