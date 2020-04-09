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Очередной рубеж перейден: коронавирусом заразились 1,5 млн человек

9 апреля, 19:18

Станислав Кожемякин

Наибольшее количество инфицированных - в США, Испании, Италии, Германии и Франции

Совокупное количество человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, во всем мире превысило 1,5 миллиона – данный рубеж был перейден спустя всего неделю после того, как в мире зарегистрировали миллионного пациента.

Согласно данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, на данный момент в мире было зафиксировано 1 503 900 зараженных.

При этом в десятку самых пострадавших стран входят:

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  • США – 432 579 инфицирований;
  • Испания – 152 446;
  • Италия – 139 422;
  • Германия – 113 615;
  • Франция – 83 080;
  • Китай – 82 883;
  • Иран – 66 220;
  • Великобритания – 61 497;
  • Турция – 38 226;
  • Бельгия – 24 983.

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Кроме того, неумолимо подбирается к стотысячной отметке и количество жертв пандемии. Из 89 931 людей, которые скончались от осложнений COVID-19, больше половины приходится на три страны: Италию (более 17,7 тыс.), США (15,7 тыс.) и Испанию (15,7 тыс.).

Несмотря на это, испанские власти сообщили о том, что пик болезни прошел и сейчас кризис из-за коронавируса пойдет на спад.

Напомним, накануне из-за того, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бельгия Великобритания Германия Иран Испания Италия Китай США Турция Франция эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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