Очевидцы о взрыве в Бейруте: Словно ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки

Мощный взрыв в столице Ливана по силе разрушений может быть сравним с бомбардировкой Японии в 1945 году. Об этом заявил губернатор Бейрута Филипп Булос, который и сравнил взрыв в столичном порту с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки, сообщает агентство TotalNews.

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А очевидица Екатерина Алаеддин рассказала "Москве 24" о том, что происходило в Бейруте после взрыва.

"Обстановка в городе – это шок, потому что непонятно, что произошло, народ пребывает в шоке. … Сначала подумали, что землетрясение, потому что очень сильно тряхануло, здание ходило ходуном. Потом сразу где-то секунд через пять взрывная волна, и повыбивало у нас стекла", – говорит очевидец.

"Самого порта, можно сказать, уже нет, порт разрушен полностью", – рассказывает женщина.

"Взрыв был необычный – сначала пошел какой-то разноцветный дым, а сын находился прямо напротив места, где произошел взрыв. Он рассказал, что сначала был белый дым, потом черный, потом красно-оранжевый и в конце концов образовался гриб, как при ядерном взрыве, – белый, как шар", – добавляет Екатерина.

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Напомним, жертвами взрыва в Бейруте стали около 40 человек, около 3 тысяч получили ранения.

Также сообщалось, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр, расположенного в примерно 250 км в Средиземном море.

Сайт "Сегодня" также писал, что больницы Бейрута забиты ранеными, пациентов приходится везти в пригороды.

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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