Один из задержанных в Ливии россиян связан с "поваром Путина" — СМИ

Речь идет о политтехнологе Максиме Шугалее

Фото: Getty Images

Один из двух задержанных в Ливии россиян связан с российским бизнесменом Евгением Пригожиным,которого часто называют "поваром Путина".

Речь идет о политтехнологе Максиме Шугалее. Трое его знакомых рассказали Проекту, что он уже больше месяца находится в ливийской тюрьме.

По данным расследователей, Шугалей был среди политтехнологов, работавших на выборах президента в Мадагаскаре в 2018 году в интересах Пригожина.

Би-би-си сообщает, что второй задержанный — Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.

В то же время в Фонде защиты национальных ценностей сообщили, что в Ливии были задержаны двое их сотрудников. Шугалея назвали "известным социологом".

В Фонде, которым руководит связанный с Пригожиным человек, отрицают, что задержанные сотрудники пытались вмешаться в выборы в Ливии.

В заявлении говорится, что "сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране".

Ранее СМИ сообщили, что в Ливии задержали двух граждан РФ по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы.

Напомним, что, по мнению экспертов, война в Ливии выгодна Кремлю для дестабилизации обстановки и провоцирования новой волны мигрантов в ЕС.

Кроме того, в конце 2018 года сын Муаммара Каддафи – свергнутого и казненного в результате "Арабской весны" президента Ливии, просил российское руководство поддержать его план по примирению собственной страны.

Видео: Reuters/Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

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