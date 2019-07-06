Один из задержанных в Ливии россиян связан с "поваром Путина" — СМИ
Речь идет о политтехнологе Максиме Шугалее
Один из двух задержанных в Ливии россиян связан с российским бизнесменом Евгением Пригожиным,которого часто называют "поваром Путина".
Речь идет о политтехнологе Максиме Шугалее. Трое его знакомых рассказали Проекту, что он уже больше месяца находится в ливийской тюрьме.
По данным расследователей, Шугалей был среди политтехнологов, работавших на выборах президента в Мадагаскаре в 2018 году в интересах Пригожина.
Би-би-си сообщает, что второй задержанный — Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком.
В то же время в Фонде защиты национальных ценностей сообщили, что в Ливии были задержаны двое их сотрудников. Шугалея назвали "известным социологом".
В Фонде, которым руководит связанный с Пригожиным человек, отрицают, что задержанные сотрудники пытались вмешаться в выборы в Ливии.
В заявлении говорится, что "сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране".
Ранее СМИ сообщили, что в Ливии задержали двух граждан РФ по подозрению в попытке повлиять на предстоящие выборы.
Напомним, что, по мнению экспертов, война в Ливии выгодна Кремлю для дестабилизации обстановки и провоцирования новой волны мигрантов в ЕС.
Кроме того, в конце 2018 года сын Муаммара Каддафи – свергнутого и казненного в результате "Арабской весны" президента Ливии, просил российское руководство поддержать его план по примирению собственной страны.
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