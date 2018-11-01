Один крупнейших банков в мире "погорел" на отмывании миллиардов долларов

Правоохранительные силы США обвиняют бывших банкиров одного из крупнейших финансовых учреждений в мире – Goldman Sachs – в отмывании миллиардов долларов и подкупе чиновников.

На данный момент уже возбуждены уголовные дела в отношении финансиста Джо Лоу и двух бывших сотрудников банка, которые были задержаны, но их имена не раскрываются.

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Как пишет BBC, один из них уже признался в сговоре с целью отмывания денег. Лоу пока остается на свободе.

Следователи подозревают банкиров в том, что они помогали отмывать миллиарды долларов, которые похитил государственный фонд развития Малайзии, занимавшийся скупкой предметов искусства, ценностей и другого имущества.

Стоит отметить, что произошедшее имело и политические последствия – именно на фоне обвинений в коррупции бывший глава правительства Малайзии Наджиб Тун Разак проиграл парламентские выборы в начале года.

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Власти США требуют вернуть все средства и предметов роскоши, приобретенные за счет фонда.

В Goldman Sachs все правонарушения отрицают, утверждая, что сотрудничают со следствием.

Напомним, что ранее Goldman Sachs и компания миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures инвестировали на двоих $15 млн в BitGo Holdings, занимающуюся разработкой решений для безопасного хранения криптовалютных активов.

Также мы писали, что Goldman Sachs запустил продукт для крупных игроков финансового рынка, которые постепенно приобщаются к цифровым валютам.

Кроме того, сообщалось, что в Goldman Sachs прогнозируют нисходящее движение курса биткоина.