Один крупнейших банков в мире "погорел" на отмывании миллиардов долларов
Арестованы Goldman Sachs, которые помогали отмывать миллиарды долларов, похищенные государственным фондом развития Малайзии
Правоохранительные силы США обвиняют бывших банкиров одного из крупнейших финансовых учреждений в мире – Goldman Sachs – в отмывании миллиардов долларов и подкупе чиновников.
На данный момент уже возбуждены уголовные дела в отношении финансиста Джо Лоу и двух бывших сотрудников банка, которые были задержаны, но их имена не раскрываются.
Как пишет BBC, один из них уже признался в сговоре с целью отмывания денег. Лоу пока остается на свободе.
Следователи подозревают банкиров в том, что они помогали отмывать миллиарды долларов, которые похитил государственный фонд развития Малайзии, занимавшийся скупкой предметов искусства, ценностей и другого имущества.
Стоит отметить, что произошедшее имело и политические последствия – именно на фоне обвинений в коррупции бывший глава правительства Малайзии Наджиб Тун Разак проиграл парламентские выборы в начале года.
Власти США требуют вернуть все средства и предметов роскоши, приобретенные за счет фонда.
В Goldman Sachs все правонарушения отрицают, утверждая, что сотрудничают со следствием.
Напомним, что ранее Goldman Sachs и компания миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures инвестировали на двоих $15 млн в BitGo Holdings, занимающуюся разработкой решений для безопасного хранения криптовалютных активов.
Также мы писали, что Goldman Sachs запустил продукт для крупных игроков финансового рынка, которые постепенно приобщаются к цифровым валютам.
Кроме того, сообщалось, что в Goldman Sachs прогнозируют нисходящее движение курса биткоина.