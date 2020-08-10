Один против всех: как белорусы противостояли силовикам с водометами (фото и видео)

В сети показали, как один мужчина пошел против кордона силовиков

В Беларуси продолжаются протесты, которые начались после объявления предварительных результатов выборов президента страны.

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Так, Telegram-канал Nexta опубликовал видео, как колонна спецтехники начала двигаться, но один мужчина остался стоять на дороге. Против него применили водомет, однако он не упал. После этого протестующего задержали.

/ Фото: t.me/nexta_live

Также в сети показали, как протестующий решил пойти один против милиции. Он стоял на дороге перед кордоном милиции со щитами.

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Отметим, что по состоянию на утро 10 августа доступа к белорусским СМИ нет. Самые больше сайты в стране не открываются.

В тренде ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах по поступающим из областей данным

/ Фото: t.me/nexta_live

Напомним, ранее мы сообщали, как в ходе протестов в Минске автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Инцидент произошел на проспекте Победителей.

Кроме того, сообщается, что в ходе протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался Евгений Заичкин. Еще около четырех человек находятся в реанимации.

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Как известно, после объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальсифицированы. Избирком объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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