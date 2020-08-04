"Одинокий мужчина" против "трех женщин": как белорусы голосуют в Интернете

В Беларуси, где еще совсем недавно проходили многотысячные акции оппозиции, официально начались досрочные выборы президента – они продлятся с 4 по 8 августа.

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Согласно информации на сайте Центризбиркома страны всего на шестых в истории Беларуси выборах зарегистрировали пять кандидатов.

Кроме действующего президента Александра Лукашенко, это экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечня, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена арестованного кандидата в президенты Сергея Тихановского – Светлана.

Официально же выборы президента пройдут 9 августа.

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Поскольку в стране запрещены предвыборные опросы, журналисты одного из крупнейших онлайн-СМИ Tut.by пошли на хитрость: предложили пользователям выбрать в опросе фильм, который ассоциируется у них с тем или иным кандидатом.

Например, на странице сайта в Twitter участвуют лишь два "кандидата": снятый Томом Фордом в 2009 году "Одинокий мужчина" (ассоциация на Лукашенко) и фильм Роберта Олтмана "Три женщины" (аналогия к Светлане Тихановской и объединившимися вокруг нее представительницам двух незарегистрированных кандидатов – Веронике Цепкало и Марии Колесниковой).

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А вот в Telegram, помимо них в опросе участвуют также фильмы "Андрюша" (1992), "Анна" (2019) и "Че" (2008), которые являются отсылками к Дмитриеву, Канопацкой и Черечне соответственно.

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Оба опроса являются анонимными, и в обоих с большим отрывом лидируют "Три женщины".

Что происходило в Беларуси накануне выборов, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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