Одновременно с Нотр-Дамом горела мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме

Пожар вспыхнул в помещении охранника за крышей молитвенной комнаты Марвани

В знаменитом комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнул пожар в то же время, когда пламя охватило собор Парижской Богоматери. Об этом передают местные СМИ.

Так, многочисленные пользователи соцсетей распространили кадры с дымом и огнем, сходящим с крыши строения, известного как молитвенная комната Марвани или конюшня Соломона.

Официальное отделение Палестинской национальной администрации заявило, что "пожар вспыхнул в комнате охранника за крышей молитвенной комнаты Марвани, и пожарная команда Исламского вакфа успешно справилась с этим вопросом".

Молитвенная комната Марвани расположена у юго-восточного угла Храмовой горы, известной мусульманам как Харам аш-Шариф.

По информации СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.

В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Кроме версии о случайном возгорании вследствие проведения ремонтных работ, выдвинута версия об умышленном поджоге Собора Парижской Богоматери.

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери удалось спасти от огня некоторые произведения искусства. Их вынесли из собора ночью, а сейчас они хранятся в мэрии.

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