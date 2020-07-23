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Одной дозы не хватит: Гейтс рассказал, как будет работать вакцина от коронавируса

23 июля, 12:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для победы над COVID-19 необходимы глобальные усилия по вакцинации

Людям может потребоваться несколько доз потенциальной вакцины для иммунизации от коронавируса. Об этом заявил один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, который еще петь лет назад предупреждал об угрозе пандемии нового вируса.

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"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была лишь надежда", - отметил Билл Гейтс, передеат CBS.

По его словам, для победы над коронавирусом необходимы глобальные усилия для распространения вакцины по всему миру.

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"Если вы хотите полностью быть препятствием для передачи (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", – отметил Гейтс.

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Напомним, Билл Гейтс в 2015 году предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы, и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Отчасти причиной этому служит тот факт, что страны тратят огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом выделяется очень мало средств на предотвращение эпидемий.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Билл Гейтс вакцина коронавирус

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