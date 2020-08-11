Официально: в беларусском МВД подтвердили гибель демонстранта

МВД Беларуси заявило о гибели демонстранта в Минске в районе метро "Пушкинская".
Об этом информирует Telegram-канал "Наша нива".
Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство.
Но журналисты с места события передают, что как раз недавно демонстрантов здесь массированно обстреливали. Шла настоящая канонада. Например, журналисты наблюдали этот обстрел как из гостиницы Орбита, так и со стороны Кальварии.
По предварительной информации, жертвами протестов в Беларуси уже стали минимум четыре человека. 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.
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