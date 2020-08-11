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Официально: в беларусском МВД подтвердили гибель демонстранта

11 августа, 00:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство

МВД Беларуси заявило о гибели демонстранта в Минске в районе метро "Пушкинская".

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Об этом информирует Telegram-канал "Наша нива".

Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Но журналисты с места события передают, что как раз недавно демонстрантов здесь массированно обстреливали. Шла настоящая канонада. Например, журналисты наблюдали этот обстрел как из гостиницы Орбита, так и со стороны Кальварии.

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По предварительной информации, жертвами протестов в Беларуси уже стали минимум четыре человека. 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Видео: t.me/nexta_tv

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы протесты Беларусь гибель демонстранты

Источник: Сегодня

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