Огонь уничтожил культурное наследие Бразилии

Вспыхнувший в национальном музее масштабный пожар уничтожил более 20 млн. редких экспонатов

Этой ночью в национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро произошел масштабный пожар, убытки которого до сих сложно подсчитать.

В огне были уничтожены более 20 млн экспонатов и около двухсот лет исследовательской и научной работы. В целом выгорело около 20 тыс квадратных метров экспозиций.

Навсегда утрачены одни из крупнейших в обоих Америках коллекций животных, насекомых, минералов, индейской посуды, египетских и южноамериканских мумий и древностей, археологических артефактов, метеоритов и окаменелостей.

Также не поддаются восстановлению скелет динозавра и кости древнейших представителей человеческого рода, обнаруженные на территории Бразилии.

На данный момент полиция все еще устанавливает причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло в подвале национального музея.

Напомним, что этим летом в одном из столичных музеев также вспыхнул пожар – горело здание в киевском "Пирогово".

А годом ранее возгорание произошло в музее истории Украины во Второй мировой войне.

Но горят музеи не только в Украине и Бразилии – на полгода позже загорелся государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.