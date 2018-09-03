Огонь уничтожил культурное наследие Бразилии

Сегодня, 18:17

Вспыхнувший в национальном музее масштабный пожар уничтожил более 20 млн. редких экспонатов 


Этой ночью в национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро произошел масштабный пожар, убытки которого до сих сложно подсчитать.

В огне были уничтожены более 20 млн экспонатов и около двухсот лет исследовательской и научной работы. В целом выгорело около 20 тыс квадратных метров экспозиций.

Навсегда утрачены одни из крупнейших в обоих Америках коллекций животных, насекомых, минералов, индейской посуды, египетских и южноамериканских мумий и древностей, археологических артефактов, метеоритов и окаменелостей.

Также не поддаются восстановлению скелет динозавра и кости древнейших представителей человеческого рода, обнаруженные на территории Бразилии.

На данный момент полиция все еще устанавливает причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло в подвале национального музея.

Напомним, что этим летом в одном из столичных музеев также вспыхнул пожар – горело здание в киевском "Пирогово".

А годом ранее возгорание произошло в музее истории Украины во Второй мировой войне.

Но горят музеи не только в Украине и Бразилии – на полгода позже загорелся государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
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"Сегодня"

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