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Ограбление в Бразилии закончилось кровавой бойней

Сегодня, 19:05

Налет банды грабителей на два банка оказался для них смертельным – уйти пришлось немногим

Ограбление в Бразилии закончилось кровавой бойней Другие страны Налет банды грабителей на два банка оказался для них смертельным - уйти пришлось немногим



В Бразилии, где ранее в результате налета на два банковских отделения погибли более десяти человек, произошло новое дерзкое ограбление.

5 апреля преступники напали на два банка, расположенные на одной улице в городе Гуарарема. 

В операции по освобождению финучреждений принимали участие 25 спецназовцев. В результате случившегося им удалось застрелить 11 участников ограбления.

По окончанию спецоперации полицейские обнаружили в банках семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и винтовку.

При этом одного из воров удалось взять живьем, но еще несколько человек скрылись. При этом точное количество участников налетов остается невыясненным.

Напомним, что ранее на этой неделе в бразильском Сан-Паулу грабители ворвались на студию интернет-радио SOT в самый разгар прямого эфира, и, угрожая оружием, забрали у ведущих и гостей радио все ценные вещи.

Мы также писали о расстреле школы в Бразилии, где 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро открыли огонь по учащимся и педагогам, после чего один из них застрелил своего подельника и покончил с собой.

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Тег банк, Бразилия, ограбление, стрельба, спецназ, расстрел, налет

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