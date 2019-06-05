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Огромный караван нелегальных мигрантов прибыл в Мексику из Гватемалы

5 июня, 23:18

Незадолго до этого границу Гватемалы и Мексики пересекла группа мигрантов из африканских стран

Большой караван нелегальных мигрантов прибыл в Мексику из Гватемалы. Они перешли пограничный мост, который в тот момент не охранялся полицией

Караван мигрантов численностью более 1,2 тыс. человек прибыл на территорию Мексики из Гватемалы. Выходцы из стран Центральной Америки, не имеющие необходимых документов, перешли пограничный мост, который в тот момент не охранялся полицией, и направились в район города Тапачула.

Незадолго до этого границу Гватемалы и Мексики пересекла группа мигрантов из африканских стран. Сведений о ее численности обнародовано не было. Власти решили остановить караван и для этого привлекли подразделения федеральной полиции и Вооруженных сил Мексики.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики и обещал, что они будут расти до тех пор, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов в США.

По данным МВД Мексики, в текущем году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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Тег Гватемала, Мексика, мигранты

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Источник:

ТАСС

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