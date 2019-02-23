Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы

Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза

Фото: AFP

Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0e8/49a/5c70e849a5ac6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0e8/49a/5c70e849a5ac6.jpg 2019-02-23T08:44:00+02:00 Другие страны Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза

В городе Боа-Виста на границе Бразилии и Венесуэлы скопилось около 200 тонн гуманитарной помощи. Это в основном продукты и медикаменты. Груз ожидает отправки в Венесуэлу. Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter.

Вместе с тем передача гумпомощи пока отложена из-за закрытия границы президентом Мадуро. Однако власти Бразилии не отказалась от идеи передачи.

"Сообщаю, что планы по передаче гуманитарной помощи венесуэльцам остаются в силе. Вся Бразилия мобилизовалась, и к концу сегодняшнего дня в город Боа-Виста штата Рорайма было доставлено около 200 тонн продуктов питания и медикаментов",- заявил Болсонару.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как пока в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы.

Напомним, бойцами национальной гвардии Венесуэлы в пятницу, 22 февраля, применен слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Люди пытались разблокировать границу, но были атакованы силовиками Мадуро.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

Накануне по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь.

iframe src="//videomanager.ollcdn.net/player?h=f6cf5b640ccc61a68653e506c697acee&c=9" style="width: 100%;" width="100%">

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.