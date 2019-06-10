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Около ста человек погибли при атаке террористов в Мали: подробности

10 июня, 15:46

Жертвами нападения стали жители деревни догонов в центральной части страны

Фото: AFP

По меньшей мере 95 человек погибли при атаке боевиков на деревню в центральном Мали. Об этом сообщил в понедельник телеканал France 24 со ссылкой на министра обороны африканского государства Тиена Кулибали.

"Не менее 95 человек стали жертвами нападения на деревню догонов (название местной народности – Ред.) в центральной части страны", - говорится в заявлении.

Напомним, в марте в поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе.

Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди. За атакой, предположительно, стоят представители племени догон.

Отметим, что это нападение стало одним из самых кровопролитных за последние годы и произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН. Между тем в стране сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы.

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Тег Мали, война, террористы

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Источник:

ТАСС

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