Окончание Корейской войны: в Сеуле сделали важное заявление

Сегодня, 11:09

Север и Юг договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны

президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: AFP
президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: AFP

Соглашение между военными Республики Корея и КНДР, подписанное в среду, 19 сентября, на полях саммита лидеров двух стран, фактически является декларацией об окончании Корейской войны 1950-1953 гг. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре в Сеуле Юн Ен Чхан – официальный представитель южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Это соглашение по сути является декларацией об окончании войны и начале мирного процесса", - подчеркнул Юн Ен Чхан.

В распространенном тексте соглашения отмечается, что стороны договорились прекратить военные полеты и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах. Также Север и Юг до конца текущего года демонтируют по 11 военных пограничных постов.

Кроме того, в подписанной совместной декларации лидеров двух стран указано, что Север и Юг договорились отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений, превратив этот район в зону мира.

Лидеры согласились учредить межкорейскую военную комиссию, в задачи которой будет входить надзор за исполнением положений соглашений в военной области и для поддержания оперативной связи между ВС двух стран с целью предотвращения конфликтов.

Демилитаризованная зона является символом раздела Кореи. Имея длину 241 км и ширину 4 км, она проходит через середину полуострова в районе 38-й параллели. Нередко там фиксируются инциденты с участием военных двух стран.

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встречали Мун Чжэ Ина аплодисментами. Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.

Напомним, что предыдущая встреча двух лидеров состоялась в пограничном пункте Пханмунджом.

Также мы писали о том, что Южная и Северная Корея устраивали встречу разлученных после Корейской войны родственников.
война, КНДР, южная корея, северная корея
Источник:

ТАСС

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