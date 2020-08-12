Омоновцы в Беларуси врезались в машину с ребенком: девочке зашивали голову

Семья Инны Череухо, в машину которой ночью в городе Гродно въехал бронированный автомобиль ОМОНа, не участвовала в протестах.

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Об этом женщина, чья дочь Юлия пострадала в результате ДТП с силовиками, сообщила местному порталу TUT.by.

Инна рассказала, что вечером 11 августа ехала с мужем и ребенком из одного конца Гродно в другой. Поскольку центр города был перекрыт, они двинулись по объездной дороге, где проходила акция автомобилистов – стоявшие в заторе машины сигналили. Они сигналить не могли – у машины неисправен клаксон.

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"Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", – говорит женщина.

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А когда она обернулась, то увидела, что ее дочка истекает кровью.

Пятилетнюю Юлю и ее мать увезли в больницу, где они провели всю ночь. Девочке провели компьютерную томографию – сильных повреждений мозга у нее не обнаружили. Однако ей пришлось наложить четыре шва из-за рассечения головы. Также у нее ушиб.

"Мама, на нас напали бандиты?" – спросила девочка в больнице.

/ Фото: tut.by

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А вот главу семейства забрали в отделение милиции, отпустив только утром. У мужчины тоже рассечен лоб.

По данным МВД Беларуси, в ходе протестов в ночь на 12 августа милиция задержала 1000 человек, а за медицинской помощью обратился 51 гражданин. Травмы различной степени тяжести получили 14 сотрудников милиции и военнослужащих. Власти утверждают, что задержали "координаторов" протестов и "спонсора" активистов.

Напомним, что беспорядки в Беларуси длятся уже третий день. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного участника протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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