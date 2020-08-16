Он хочет утопить страну в насилии: соратница Тихановской требует отставки Лукашенко

Перед участниками многотысячного антиправительственного митинга в центре Минска выступила соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова и призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

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Как сообщает "Дождь", Колесникова потребовала провести повторные выборы и обратилась к силовикам, сотрудникам госучреждений и СМИ.

"Боритесь со своим страхом и присоединяйтесь к нам. Мы вас поддержим!" – заверила она.

Также выступающая анонсировала обращение оппозиционного штаба в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело из-за смерти людей, издевательств и избиений задержанных участников протестов.

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"Действующий президент хочет утопить страну в насилии. Мы не забудем и не простим", – предупредила она.

Кроме того, она Колесникова потребовала освободить всех политзаключенных и задержанных протестующих, пообещав всем, кто пострадал от действий силовиков, компенсации.

"Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! — заявила Колесникова, потребовав провести новые выборы. – Мы не успокоимся, не остановимся, пока нынешняя власть не уйдет в отставку, и пока Беларусь не станет свободной страной".

Напомним, что в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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