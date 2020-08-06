"Он никому не доверяет": Лукашенко дал характеристику Путину

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону поделился своими впечатлениями от президента РФ Владимира Путина. На вопрос об обстоятельствах знакомства Лукашенко рассказал, что это произошло задолго до президентства Путина.

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"Я совершал официальный визит в Российскую Федерацию и приехал в Питер. А встречал и сопровождал меня от питерской делегации Владимир Владимирович Путин. Когда он стал президентом, мы опять где-то сидели, обедали, и он сказал:- слушай, а ты помнишь, как мы познакомились в первый раз? Ты помнишь, когда ты приезжал к Собчаку, кто тебя сопровождал? Я говорю – неужели ты?!" – вспоминает Лукашенко

На уточняющий вопрос о том, является ли Путин "человеком", Лукашенко отметил, что тот "никому не доверяет".

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"Путин – человек. Своеобразный, не похожий на других. Его главная черта – он никому не доверяет. Может, это школа. У меня этого не хватает. Он сдержан, закрыт, но любит все человеческие "прелести" – он и спортсмен, и может выпить бокал вина и пошутить и посмеяться, но это скрыто. Но это не значит, что он в этой части не человек", – вспомнил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заподозрил Украину в провокациях. Президент Беларуси допустил попытку провокаций и дестабилизации ситуации Украиной в его стране на фоне начавшихся шестых президентских выборов.

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