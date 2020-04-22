Путин и саудовский принц кричали друг на друга из-за нефти: что случилось

Президент России отверг ультиматум Эр-Рияда, что отправило цены на нефть в крутое пике

Перед провалом переговоров ОПЕК+ в прошлом месяце между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом состоялся напряженный телефонный разговор.

Об этом сообщает Middle East Eye, ссылаясь на анонимного высокопоставленного саудовского чиновника.

"Незадолго до этой встречи Путин и Мохаммед бин Салманом провели телефонный звонок. Салман был очень агрессивен и выдвинул ультиматум, пригрозив, что в случае провала соглашения саудовцы начнут ценовую войну. Разговор был очень личным. Они кричали друг на друга. Путин отказался от ультиматума, и звонок закончился плохо", – говорит собеседник портала.

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Другой источник добавил, что перед звонком Путину саудовский кронпринц созвонился со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером, которого называют "важнейшим сторонником принца в Белом доме".

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"Ультиматум был одобрен Трампом через Кушнера. Кушнер не просил Мохаммеда бин Салмана этого делать, но он знал об этом и не наложил вето. Бин Салман сделал свои личные выводы", – сказал источник.

Напомним, что после провала переговоров ОПЕК+ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, в связи с чем стоимость ресурса обрушилась до небывалых низот.

Однако спустя месяц ценовых войн страны клуба все же договорились сократить нефтедобычу с апреля примерно на 12,5 млн бареллей в секунду.

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