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ООН эвакуирует часть персонала из Судана

5 июня, 23:43

Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer.

ООН приняла решение о частичном отзыве персонала из Судана. По соображениям безопасности временно эвакуируется второстепенный персонал.

Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Ранее в столице Судана Хартуме в результате штурма полицией центрального лагеря демонстрантов погибли 60 человек. Об этом  сообщили в Комитете медиков, выступающем на стороне суданской оппозиции. Ранее мы сообщали о 35 жертвах штурма

Кроме того, более 300 человек получили ранения. Состояние многих из них медики оценивают как критическое.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 


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Тег Судан, кризис, ООН

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ТАСС

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