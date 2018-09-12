ООН: Каждый девятый человек в мире голодает

Сегодня, 02:24

Впервые за последнее десятилетие международные усилия по борьбе с голодом дали сбой

Фото: AFP
Фото: AFP

Впервые за последнее десятилетие международные усилия по борьбе с голодом дали сбой и число голодающий выросло, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Так, с 2016 по 2017 год количество страдающих от голода жителей планеты увеличилось на 17 млн – 804 до 821 млн человек, говорится в опубликованном 11 сентября организацией докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018".

Таким образом, учитывая, что население Земли составляет 7,44 миллиарда людей, каждый девятый житель планеты голодает.г

В документе указано, что острая нехватка продовольствия растет по всей Африке и Южной Америке. В то же время количество голодающих в Азии стало сокращаться гораздо медленнее.

Авторы исследования две две главные причины таких перемен: изменения климата и расширение зон военных конфликтов.

Напомним, что в январе Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала доклад, согласно которому в Украине острую нехватку продуктов испытывают 1,2 млн человек.

Кроме того, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила о всемирном росте цен на продовольственные товары.

Также мы писали о том, что глобальное потепление может привести к росту числа голодающих в мире и развитию эпидемий.
продукты, товары, ООН, голод
Источник:

ТАСС

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