ООН обвинила Мьянму в геноциде мусульман

В организации призвали ввести санкции в отношении тех, кто устраивал "зачистки" рохинджа

Эксперты ООН пришли к выводу, что власти Мьянмы совершили массовое убийство мусульманской народности рохинджа, и это был геноцид. Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны также опустило пропаганду ненависти к мусульманской народности, уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях, а также не смогло защитить права меньшинств.

В ООН призвали ввести санкции в отношении тех, кто устраивал "зачистки" рохинджа, а именно: пяти генералам армии Мьянмы. Им предлагается заморозить их активы и запретить путешествовать.

Также, после публикации доклада Facebook заблокировал 18 учетных записей, одну учетную запись в Instagram и 52 страницы, подписчиками которых были 12 млн человек, которые связаны с военными властями Мьямы. Доступ в Facbook запретили 20 лицам и организациям, которые назывались в докладе ООН.

Ранее Представители "Армии спасения Аркан рохинджа" начали организованную атаку на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнического меньшинства.

Также недавно в результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских. Фарах это удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, которая является "сердцем" "Талибана". В последние месяцы провинция Фарах стала полем боя с талибами.