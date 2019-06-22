ООН оставит своих представителей в Венесуэле

Представители ООН будут оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека

Фото: AFP

Управление ООН по правам человека и правительство Венесуэлы договорились о постоянном присутствии специалистов международной организации в республике. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет по итогам своего визита в южноамериканскую страну.

"Впервые в стране останутся представители Управления по правам человека. Мы договорились, что маленькая группа из двух специалистов Управления ООН по правам человека будет находиться здесь", — сказала она на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала "ТВ Венесуэла".

По словам Бачелет, представители ООН будут "оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека". "Наша команда будет иметь полный доступ к центрам, где содержатся задержанные", — отметила она.

Делегация Управления ООН по правам человека во главе с Бачелет прибыла в Венесуэлу 19 июня. В ходе своего визита она встретилась с президентом республики Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, членами парламента и Конституционной ассамблеи, а также представителями церкви и неправительственных организаций.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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