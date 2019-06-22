Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

ООН оставит своих представителей в Венесуэле

22 июня, 05:36

Представители ООН будут оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека

Фото: AFP

Управление ООН по правам человека и правительство Венесуэлы договорились о постоянном присутствии специалистов международной организации в республике. Об этом сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет по итогам своего визита в южноамериканскую страну.

"Впервые в стране останутся представители Управления по правам человека. Мы договорились, что маленькая группа из двух специалистов Управления ООН по правам человека будет находиться здесь", — сказала она на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала "ТВ Венесуэла".

По словам Бачелет, представители ООН будут "оказывать техническое содействие, но самое главное продолжать следить за ситуация в области соблюдения прав человека". "Наша команда будет иметь полный доступ к центрам, где содержатся задержанные", — отметила она.

Делегация Управления ООН по правам человека во главе с Бачелет прибыла в Венесуэлу 19 июня. В ходе своего визита она встретилась с президентом республики Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, членами парламента и Конституционной ассамблеи, а также представителями церкви и неправительственных организаций.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, ООН

Вы сейчас просматриваете новость " ООН оставит своих представителей в Венесуэле". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп теряет терпение из-за ситуации в Венесуэле

20 июня, 04:45

Представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы прислушаться к советам верховного комиссара ООН

20 июня, 02:03

Верховный комиссар ООН по правам человека пробудет в Венесуэле с 19 по 21 июня

Покушение на Мадуро: президент Венесуэлы назвал цену за свою голову

19 июня, 12:55

Глава Боливарианской Республики считает, что на подготовку взрыва ушло несколько миллионов долларов

Помпео и Могерини обсудили Венесуэлу и Украину

19 июня, 03:25

Представители США И ЕС обсудили темы, представляющие взаимный интерес тем и общие вызовы

Не менее 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы

19 июня, 00:02

Неизвестные активировали несколько взрывных устройств

США против поставок нефти из Венесуэлы на Кубу: что планируют в Белом доме

17 июня, 16:48

Вашингтон планирует усиливать давление как на Венесуэлу, так и на Кубу

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Симоньян попала в больницу после расспросов о коррупции

Магнитные бури в июне 2019: когда на Землю обрушатся метеоудары?

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Кокорину дали срок больше, чем убийце

На море as usual. Кто возит украинцев отдыхать в Крым?

Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Новый вид змей назвали в честь Урарту

Проведен эксперимент с суперпозицией «кота Шредингера»

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

В Украине запретили популярное обезболивающее

Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь