ООН отправляет в Конго специалистов для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола

В стране опасаются, что вирус может распостраниться по всему континенту

ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну долнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола, на данный момент подозревают, что вирусом инфицированы 32 человека, сообщает Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила 4000 доз экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола и готовится к визиту в Конго, об этом заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матсхидисо Моети.

Конго пострадало от восьми предыдущих эпидемий лихорадки Эбола, но из-за отдаленной географии и плохих транспортных связей они, как правило, не доходят до той стадии, чтобы стать общенациональной проблемой.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла - острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %.Надежной и единственной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

Напомним, на Мадагаскаре началась вспышка легочной чумы. Количество заражений превысило две тысячи человек. Зарегистрировано уже 2003 заражения и 165 смертей.

Между тем, в результате вспышки холеры в Йемене заразились 612 703 человека, а 2048 человек умерли с начала эпидемии в апреле текущего года. Сообщается, что количество новых случаев заражения возросло за последние две недели. Сейчас ситуация в Йемене наихудшая за последние полгода. Отмечается, что наиболее пораженными районами являются Ходейда, Аль-Джавф, Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден.