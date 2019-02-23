ООН призвала Мадуро не применять оружие против демонстрантов

ООН и дальше будет придерживаться принципов гуманности и нейтралитета

Фото: AFP

ООН призвала Мадуро не применять оружие против демонстрантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg 2019-02-23T10:53:00+02:00 Другие страны ООН и дальше будет придерживаться принципов гуманности и нейтралитета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом призвал власти воздержаться от насилия. Об этом сообщает пресс-служба генсека.

"Генеральный секретарь настоятельно призвал венесуэльские власти не применять оружие против демонстрантов", – говорится в сообщении.

Антониу Гутерреш провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса 22 февраля и обсудил с ним ситуацию в стране и регионе.

"Генеральный секретарь заявил, что ООН будет и впредь действовать в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими институтами, помогая нуждающимся людям", – сообщили в пресс-службе Гутерреша.

Ранее мы сообщали, что в Венесуэле в результате открытия огня военными по сторонникам оппозиции погибли два человека . Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое – серьезные.

Напоминаем, что социалист Николас Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи.

В свою очерель Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

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