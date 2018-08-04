ООН: Северная Корея не остановила свою ядерную программу и хочет продавать оружие

КНДР в нарушение санкций ООН, введенных в декабре 2017 года, не заморозила и не прекратила развитие своей ядерной и ракетной программ. Такие выводы содержаться в конфиденциальном докладе Организации Объединенных Наций, представленном в комитете Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР.

Доклад готовился в течение шести месяцев с участием независимых экспертов, которые оценивали исполнение санкций ООН.

Из документа также следует, что КНДР предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, включая мятежников-хуситов в Йемене. По данным организации, республика продолжает и военное сотрудничество с Сирией.

Кроме того, в ООН считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции, экспортировав с октября 2017 года по март 2018 года таких товаров на сумму более 100 млн долларов. В постпредстве КНДР при ООН агентству не предоставили комментариев.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, согласно договоренностям между Пхеньяном и Вашингтоном, сам определит сроки окончательной денуклеаризации.