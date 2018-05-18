ООН собирается расследовать смерти в Секторе Газа, Израиль и США против

Совет по правам человека ООН проголосовал за проведение расследования недавних убийств во время протестов в секторе Газа и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы.

"Решение об отправке следственной комиссии по расследованию было отклонено Соединенными Штатами и Австралией, но поддержано 29 из 47 участников заседания. Остальные 14 стран, включая Великобританию, Германию и Японию, воздержались", – говорится в сообщении.

Представитель Израиля возмутилась таким решением и заявила, что "этот Совет достиг новой высоты лицемерия и низких стандартов доверия".

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Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.