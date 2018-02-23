ООН требует прекратить удары по сирийской Гуте: погибли уже 416 человек

Россия согласилась поддержать перемирие, однако утверждает, что авиаудары предназначены для уничтожения террористов

В результате масштабных бомбардировок сирийской правительственной и российской авиации в районе Восточной Гуты погибли более 416 человек. Такие данные предоставил Сирийский центр прав человека.

Бомбардировка анклава сирийских повстанцев вблизи Дамаска продолжаются уже шесть дней. За это время погибли по меньшей мере 416 человек, более 2100 человек получили ранения.

Из-за того, что более десяти больниц попали под авиаудары, лечить раненых практически невозможно. Всего в Восточной Гуте проживают около 400 000 человек.

Спасатели и местные заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры "бочковые бомбы" – нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.

По этой причине Совет Безопасности ООН будет требовать 30-дневного прекращения огня по всей стране, чтобы позволить оказанию чрезвычайной помощи и медицинской эвакуации.

В свою очередь, Россия – главный союзник властей Сирии отметила, что может поддержать 30-дневное перемирие, но оно не коснется исламистских боевиков. РФ утверждает, что авиаудары по Восточной Гуте предназначен для уничтожения террористов, а не вытеснение повстанцев.

Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.