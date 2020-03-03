ООН впервые открыто обвинила Россию в военных преступлениях

Нанося безразборные авиаудары по гражданским жилым районам в Сирии в 2019 году, Россия совершила военные преступления.

Об этом говорится в отчете независимой следственной комиссии ООН по Сирии, который был опубликован 2 марта.

В частности, Россию обвинили в авианалете на рынок в сирийской провинции Идлиб 22 июля 2019 года, в результате которого погибли по меньшей мере 43 гражданских лиц, и атаке на лагерь беженцев, где погибли не менее 20 человек.

"Существует военное преступление запугивания населения, чтобы заставить их уйти – эта картина очень четко вырисовывается, например, в Идлибе. Мы видим целенаправленные атаки на больницы для вывода их из строя, и чтобы население фактически было вынуждено уйти", – заявил член комиссии Генни Мегалли.

Это первый случай, когда следователи ООН прямо отмечают, что Россия должна в преступлениях в Сирии, пишут СМИ.

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В то же время, по данным следователе, сирийские повстанцы и поддерживающая их Турция тоже могли совершать военные преступления. Например, Анкару призвали расследовать октябрьский авиаудар по конвою из 400 человек, в результате которого погибли 11 человек.

Напомним, что российские войска поддерживают в Сирии местного диктатора Башара Асада, который уже почти девять лет ведет войну с собственным народом. Сирийские жители уже неоднократно высказывали служащим Вооруженных сил РФ все, что они думают о российском военном присутствии в их стране.

В последнее время в Идлибе наблюдается очередная эскалация – российская и сирийская авиация атаковала позиции турецких военных и сражающейся с режимом Асада Сирийской свободной армии. В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат.

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