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ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом : подробности

25 марта, 16:59

Денис Беспалов

На борьбу с распространением вируса будет направлено 2 млрд долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее призвал к глобальному прекращению огня, объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Цель плана общей стоимостью 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, пояснил генсек.

Документ предполагает доставку "различных средств медицинского назначения".

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Планируется "оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук". Также готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

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Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людьми, ищущими спасения от насилия и войн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН коронавирус Гутерриш

Источник: ТАСС

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