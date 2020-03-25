ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом : подробности

На борьбу с распространением вируса будет направлено 2 млрд долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее призвал к глобальному прекращению огня, объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Цель плана общей стоимостью 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, пояснил генсек.

Документ предполагает доставку "различных средств медицинского назначения".

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Планируется "оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук". Также готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людьми, ищущими спасения от насилия и войн.

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