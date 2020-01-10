Опасная авария российского самолета в Турции: что случилось

Лайнер Nordwind был поврежден при экстренной посадке в Анталье

В Турции произошла жесткая посадка самолета российской авиакомпании Nordwind, которая в прошлом году "засветилась" загадочными перелетами из Москвы в венесуэльский Каракас.

На этот раз инцидент произошел 10 января в аэропорту города Анталья с летевшим из Москвы лайнером Airbus A321.

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Как сообщает портал AirportHaber, командир воздушного судна сообщил о задымлении на борту и запросил экстренную посадку.

При приземлении шасси пробило фюзеляж самолета.

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В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили случившееся. По предварительной информации, пассажиров на борту судна не было, пострадавших среди членов экипажа тоже нет.

Напомним, что в прошлом августе в подмосковном Жуковском произошла аварийная посадка такой же модели самолета – лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами и 7 членами экипажа сел прямо на поле. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей.

А в ноябре в аэропорту Хабаровска во запуска двигателей принадлежащего авиакомпании PegasFly лайнера Embraer Е-190 один из них загорелся. Всех 23 человека, которые находились на борту воздушного судна, эвакуировали.

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