Опасный вулкан в Индонезии "выплюнул" столб пепла и дыма высотой шесть километров
Людей эвакуировали заранее, теперь к месту извержения нельзя приближаться
Пока на Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов, Килауэа, в Индонезии вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту 6 километров. Об этом сообщил представитель индонезийского Национального агентства вулканологии, передает ТАСС.
По его словам, к вулкану сейчас запрещено приближаться ближе чем на 3 км – не исключено, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли.
Извержение сопровождалось выделением газов, таких как сероводород и диоксид углерода.
Видео: kompo Lapto / YouTube
О пострадавших не сообщается.
Вулкан Мерапи расположен на острове Ява в 28 км к северу от города Джокьякарта с населением 2,4 млн человек.
Ранее в этом месяце в связи с извержениями были эвакуированы люди, проживающие на склонах Мерапи, и закрыт местный аэропорт.
Мерапи – один из 129 активных вулканов Индонезии, извергается регулярно с 1930 г. Название вулкана дословно переводится как "Гора огня".
Мерапи входит в список 16 вулканов, которые характеризуются разрушительными извержениями вблизи населенных пунктов.
В 1930 году при извержении Мерапи погибло около 1300 человек. При извержении в 1974 году было уничтожено два поселка, а в 1975 году — крупный поселок и пять мостов, погибло 29 человек. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане. В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тысяч человек, однако некоторые вернулись — в результате погибли 353 человека.