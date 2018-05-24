Опасный вулкан в Индонезии "выплюнул" столб пепла и дыма высотой шесть километров

Сегодня, 08:41

Людей эвакуировали заранее, теперь к месту извержения нельзя приближаться

Вулкан Мерапи. Фото: Getty
Вулкан Мерапи. Фото: Getty

Пока на Гавайях продолжается извержение одного из самых опасных вулканов, Килауэа, в Индонезии вулкан Мерапи выбросил пепел на высоту 6 километров. Об этом сообщил представитель индонезийского Национального агентства вулканологии, передает ТАСС.

По его словам, к вулкану сейчас запрещено приближаться ближе чем на 3 км – не исключено, что из-за движения вулканических пород могут возникнуть провалы земли.

Извержение сопровождалось выделением газов, таких как сероводород и диоксид углерода. 

Видео: kompo Lapto / YouTube

О пострадавших не сообщается.

Вулкан Мерапи расположен на острове Ява в 28 км к северу от города Джокьякарта с населением 2,4 млн человек.

Ранее в этом месяце в связи с извержениями были эвакуированы люди, проживающие на склонах Мерапи, и закрыт местный аэропорт.

Мерапи – один из 129 активных вулканов Индонезии, извергается регулярно с 1930 г. Название вулкана дословно переводится как "Гора огня".

Мерапи входит в список 16 вулканов, которые характеризуются разрушительными извержениями вблизи населенных пунктов.

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В 1930 году при извержении Мерапи погибло около 1300 человек. При извержении в 1974 году было уничтожено два поселка, а в 1975 году — крупный поселок и пять мостов, погибло 29 человек. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане. В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350 тысяч человек, однако некоторые вернулись — в результате погибли 353 человека.
Индонезия, вулкан, извержение, мерапи

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