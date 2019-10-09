Операция Анкары в Сирии не нравится Тегерану: Иран стянул войска к границе Турции

Президент Ирана призвал турецкое руководство к пересмотру своей позиции по Сирии

Турецкие военные / Фото: AFP

Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", - приводит агентство слова источника.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что "в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

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Президент Ирана Хасан Роухани тем временем призвал турецкое руководство к пересмотру своей позиции по Сирии.

"Тот путь, который выбран (Турцией) сегодня, не пойдет на пользу региону. Мы призываем дружественную и братскую Турцию и ее правительство проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть тот подход, который был выбран", – приводятся слова Роухани в среду на сайте президента Ирана.

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"Турецкое руководство обеспокоено ситуацией на своих южных границах и имеет право решить этот вопрос, но мы убеждены, что на этом пути нужно сделать правильный выбор", - подчеркнул Роухани.

При этом иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией.

Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Позднее президент Турции сообщил, что– территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что

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