Операция спецназа Новой Зеландии в Сирии: опубликованы детали

Вооруженные силы страны с 2013 года регулярно делали вылазки в Сирию, чтобы найти похищенную гражданку

Фото: REUTERS/Ammar Awad.

Новозеландские власти рассказали о поисково-спасательной операции в Сирии, где накануне несколько детей подорвались на мине. К операции были задействованы отдельный отряд национальной армии и сил специального назначения Новой Зеландии.

Как сообщил глава министерства иностранных дел страны Уинстон Петерс, спецназовцы его страны дислоцировались в Ираке, откуда неоднократно совершали вылазки в Сирию для поиска Луизы Акави.

Речь идет о 62-летней медсестре Красного Креста новозеландского происхождения, которая была похищена в этой стране еще 13 октября 2013 года, что стало самым продолжительным похищением за всю 156-летнюю историю МККК. Информация о случившемся тщательно скрывалась, чтобы не навредить Луизе.

14 апреля представитель Международного комитета Красного Креста Доминик Стилхарт впервые сообщил о случившемся, попросив предоставить нам информацию о женщине и двух сирийских шоферах, вместе с которыми она была похищена боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Обнародовать информацию о похищении пятилетней давности было решено после того, как международная коалиция сообщила о победе над ИГИЛ. Напомним, что в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал об этом президента Дональда Трампа.

Впрочем, несмотря на это, ранее в этом месяце четыре террориста-смертника подорвали себя в сирийском городе Ракка.

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