Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Операция спецназа Новой Зеландии в Сирии: опубликованы детали

Сегодня, 13:26

Вооруженные силы страны с 2013 года регулярно делали вылазки в Сирию, чтобы найти похищенную гражданку

Фото: REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad.

Новозеландские власти рассказали о поисково-спасательной операции в Сирии, где накануне несколько детей подорвались на мине. К операции были задействованы отдельный отряд национальной армии и сил специального назначения Новой Зеландии.

Как сообщил глава министерства иностранных дел страны Уинстон Петерс, спецназовцы его страны дислоцировались в Ираке, откуда неоднократно совершали вылазки в Сирию для поиска Луизы Акави.

Речь идет о 62-летней медсестре Красного Креста новозеландского происхождения, которая была похищена в этой стране еще 13 октября 2013 года, что стало самым продолжительным похищением за всю 156-летнюю историю МККК. Информация о случившемся тщательно скрывалась, чтобы не навредить Луизе.

14 апреля представитель Международного комитета Красного Креста Доминик Стилхарт впервые сообщил о случившемся, попросив предоставить нам информацию о женщине и двух сирийских шоферах, вместе с которыми она была похищена боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Обнародовать информацию о похищении пятилетней давности было решено после того, как международная коалиция сообщила о победе над ИГИЛ. Напомним, что в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал об этом президента Дональда Трампа.


Впрочем, несмотря на это, ранее в этом месяце четыре террориста-смертника подорвали себя в сирийском городе Ракка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Сирия, похищение, новая зеландия, красный крест, исламское государство, МККК

Вы сейчас просматриваете новость " Операция спецназа Новой Зеландии в Сирии: опубликованы детали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сирийской Ракке из-за взрыва двух бомб погибли 13 человек

10 апреля, 02:21

Среди погибших есть гражданские дети и женщины

Сирию освободили от ИГИЛ: последний оплот террористов пал

21 марта, 11:55

Курдские ополченцы сообщили о полном освобождении города Багуз в Сирии

Россия снова бомбит Сирию: погибли мирные жители

14 марта, 11:25

Не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города, утверждают активисты

ЕС выделит миллиард евро гуманитарной помощи Сирии – Могерини

14 марта, 12:18

Также Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису

Автомобиль боевиков ИГИЛ уничтожили прямо на ходу: опубликовано видео

6 марта, 10:11

Боевики "Исламского государства" терпят поражение в Сирии и даже при отступлении их ждала беда

В Сирии подорвалась на фугасе съемочная группа

25 марта, 04:05

Сотрудники NBC, которые находились в автомобиле, остались живы

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Как стирать пуховик в стиральной машине

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Гостюхин признался в двойном гражданстве
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Перестаньте есть куриные грудки с белыми полосками