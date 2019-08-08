Операция Турции в Сирии: Анкара достигла взаимопонимания с Трампом

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Об этом 8 августа сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире местного телевидения.

"После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе, президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда свои силы", – заявил глава МИД.

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Чавушоглу добавил, что сейчас Анкара старается проработать шаги, которые необходимо будет реализовать, когда американцы покинут зону операции.

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В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции "Щит Евфрата", которая была начата в 2016 году на севере Сирии против "Исламского государства" и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

В то же время, напомним, в Пентогане уже жестко раскритиковали планы турецкого президента Реджепа Эрдогана провести военную операцию в Сирии. Новый министр обороны США Марк Эспер назвал ее "неприемлемой". Он заверил, что Соединенные Штаты предотвратят одностороннее вторжение Турции в Сирию, но выразил надежду на то, что Вашингтону удастся достичь соглашения с Анкарой по этому вопросу.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн, где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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