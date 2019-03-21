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Оползень в Китае: число жертв возросло

Сегодня, 14:16

В четверг спасатели извлекли из-под завалов тело последнего человека, значившегося пропавшим без вести

Фото: AFP
Оползень в Китае: число жертв возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/380/3b7/5c93803b77f57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/380/3b7/5c93803b77f57.jpg Другие страны В четверг спасатели извлекли из-под завалов тело последнего человека, значившегося пропавшим без вести

Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 20. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

Согласно данным агентства, в четверг спасатели извлекли из-под завалов тело последнего человека, значившегося пропавшим без вести.

Из 79 попавших в зону оползня 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта, на прошлой неделе. В результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.

А в Индии от наводнений лишь в августе 2018 года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

Кроме того, в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

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Тег Китай, обвал, оползень

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ТАСС

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