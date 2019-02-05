Оползни, наводнения, снежные бури: как погода испытывала людей на этой неделе

На минувшей неделе природа не давала жителям планеты спуску, то и дело испытывая их различными бедствиями

Оползни, наводнения, снежные бури: как погода испытывала людей на этой неделе 2019-02-05T21:09:00+02:00 Другие страны На минувшей неделе природа не давала жителям планеты спуску, то и дело испытывая их различными бедствиями

Десятки людей погибли в Боливии во время эвакуации из-за оползня, вызванного пришедшими в страну ливнями. Страдают от дождей также Австралия и Босния и Герцеговина.

Австралийский штат Квинсленд объявили зоной стихийного бедствия – здесь из-за наводнений под угрозой разрушения оказались 20 тыс. домов. Больше всего пострадал город Таунсвил. В регионе зафиксирован погодный рекорд – более метра осадков. Спасатели призывают жителей, которые еще остаются в домах, не покидать свое жилье и держаться подальше от воды. Сейчас в ней могут быть крокодилы и змеи, которых принесли в город быстрым течением.

Чрезвычайное положение из-за наводнений объявили также в Боснии и Герцеговине. В результате продолжительных ливней здесь из берегов вышло несколько рек. Вода затопила сотни домов и дороги регионального значения. Разрушены несколько мостов. Фермеры жалуются на пропавший урожай – стихия уничтожила плантации клубники и смородины.

В Боливии под многочисленными оползнями были похоронены десятки людей. Больше всего жертв – вблизи города Каранави, где люди погибли во время эвакуации. Когда толпа переходила горный район, произошел большой оползень, которым также и спецтехнику. Спасатели называют причиной оползней непрекращающиеся дожди.

А Соединенные Штаты все еще находятся в плену снежной стихии. Не все административные учреждения могут справиться с непогодой: в центре скандала оказалась тюрьма Бруклина, где полторы тысячи заключенных неделю провели без отопления и света. Когда от этом узнали их родственники, то устроили под заведением акцию протеста. Впрочем, как утверждает директор тюрьмы, заключенные не пострадали.

Напомним, из-за снегопадов пострадала также и Франция - зимний шторм Габриэль спровоцировал инфраструктурный коллапс по всей стране и привел к гибели людей.

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