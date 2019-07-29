Еще 13 человек считаются пропавшими без вести

Оползни продолжают уносить жизни в Китае: число жертв возросло до 38 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA 2019-07-29T07:38:00+03:00 Другие страны Еще 13 человек считаются пропавшими без вести

В провинции Гуйчжоу на юге Китая Число в результате схода двух оползней погибли 38 человек. Еще 13 людей числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая. Ранне мы сообщали о 36 жертвах.

Напомним, что оползни сошли в Гуйчжоу во вторник на прошлой неделе. Первый инцидент произошел в 16:00 по местному времени в уезде Хэчжан. Тогда под завалами оказалась строительная площадка. А второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени. Стихия разрушила 21 дом.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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