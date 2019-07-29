Оползни продолжают уносить жизни в Китае: число жертв возросло до 38 человек

В провинции Гуйчжоу на юге Китая Число в результате схода двух оползней погибли 38 человек. Еще 13 людей числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая. Ранне мы сообщали о 36 жертвах.
Напомним, что оползни сошли в Гуйчжоу во вторник на прошлой неделе. Первый инцидент произошел в 16:00 по местному времени в уезде Хэчжан. Тогда под завалами оказалась строительная площадка. А второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20 по местному времени. Стихия разрушила 21 дом.
На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.
Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк