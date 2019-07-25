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Оползни в Китае: количество погибших увеличилось

25 июля, 09:44

Поисково-спасательная операция продолжается

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа.

Число погибших в результате оползня в провинции Гуйчжоу, Юго-Западный Китай, возросло до 15 человек Об этом передает Синьхуа.

По состоянию на 8:00 четверга 15 человек были обнаружены мертвыми, 11 человек были спасены, еще 30 человек остаются пропавшими без вести.

В 21:20 вторника оползень обрушился на деревню в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, в результате чего под завалами оказался 21 дом. По словам спасателей, в пострадавшей зоне во время оползня находилось более 50 человек.

Всем 11 спасенным оказывается медицинская помощь в больницах. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе на побережье сошел оползень


Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, что пятая часть Одесской области находится под угрозой обвалов и сдвигов. Опасные зоны наметились в поселках, а в Черноморске, Одессе и Фонтанке уже были сдвиги. Причиной оползней является разрушение и износ скальных пород, а также подтопления.

Также мы писали о том, что прошлым летом под Одесской произошел мощный оползень и туристы оказались в ловушке. Часть склона недалеко от порта "Южный" начала сползать в море, никто из Львовских туристов, отдыхавших в это время на пляже, не пострадал.

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Тег Китай, оползень, погибшие, завалы

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