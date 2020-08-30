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Оппозиция Беларуси призвала главу МВД подать в отставку

30 августа, 03:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

К явке с повинной призывают всех виновных в преступлениях против протестующих

Координационный совет оппозиции Беларуси, где в Минске сегодня прошел "Женский марш", призывает министра внутренних дел страны Юрия Караева подать в отставку или же явиться с повинной. Об этом сообщила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в видеообращении.

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"Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения – мы все это видели... Если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта – вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной", – заявила Колесникова.

Белорусская оппозиция также считает, что все свидетели преступлений против протестующих должны сообщить об известных им инцидентах, а непосредственные их виновники также могут "явиться с повинной".

Кроме того, Координационный совет призвал правоохранительные органам страны исполнить присягу, данную белорусскому народу и расследовать преступления.

"Я обращаюсь к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ. Мы призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем от вас разобраться со всеми преступлениями, вы должны восстановить справедливость", – заявила Колесникова.

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Тем временем, власти Беларуси аннулируют аккредитации журналистов, работающих в иностранных СМИ. 29 августа, в частности, стало известно, что аккредитации лишились представители немецкого общественно-правового телеканала ARD, британской корпорации BBC, медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", информационных агентств Reuters, AFP и международного французского радио RFi.

О самом массовом протесте в Беларуси смотрите в видео "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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