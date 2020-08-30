Оппозиция готовит Марш мира и независимости, а в центр Минска стянули водометы и ОМОН

В Беларуси, где силовики сменили тактику и проводят тихие задержания, 22 сутки продолжаются массовые акции противников президента Лукашенко. Чтобы не допустить новых мирных протестов, власти стянули в центр Минска силовиков.
Значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись рано утром в воскресенье, 30августа, с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра белорусской столицы, сообщает ТАСС.
Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с киевским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Беларуси, где днем оппозиция намерена провести большую протестную акцию.
Силовики с утра расквартированы возле административных зданий в центре Минска. Ведь, как и в предыдущие воскресенья, сегодня в городе ожидается массовый "Марш мира и независимости", сообщает Telegram-канал "Наша Ніва".
На площади Независимости выставлены ограждения, стоит милиция. Также неподалеку расположились автобусы, водометы, машины с колючей проволокой и автозаки, сообщает Telegram-канал Онлайнер.
Напомним, днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.
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