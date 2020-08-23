Оппозиция предлагает вернуть старую конституцию Беларуси

В Беларуси, где продолжаются акции протеста, координационный совет оппозиции выступает за возвращение к конституции 1994 года, которая ограничивала количество президентских сроков правления, и предлагает провести по этому вопросу республиканский референдум. Об этом заявил член совета Павел Латушко в ходе выступления на митинге в Минске.

Реклама

"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", – цитирует Латушко ТАСС.

По словам Латушко, кандидаты в президенты уже обратились в Верховный суд о признании недействительными итогов состоявшихся 9 августа президентских выборов, и оппозиция рассчитывает на "правовое решение" суда.

Оппозиционер добавил, что также необходимо начать формирование инициативных групп по отзыву всех депутатов Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии и депутатов местных советов.

Оппозиция также требует отставки всего руководства Министерства внутренних дел страны, поскольку до сих пор не заведено ни одного уголовного дела по 700 случаям применения правоохранителями силы в отношении мирных граждан, заявления о которых находятся в Следственном комитете.

В тренде Тихановская не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Реклама

Еще одна представительница Координационного совета Ольга Колесникова заявила, что каждый виновный в этих преступлениях "должен знать, что будет отвечать по закону".

Напомним, 22 августа в ходе очередной акции протеста на митинге у Дома правительства Павел Латушко заявил, что оппозиция не рассматривает свержение президента Александра Лукашенко "насильственным методом".

Тем временем сегодня протестующие в Минске, пройдя по центральным улицам столицы Беларуси, приблизились к официальной резиденции Лукашенко, где на пути у них стало заграждение силовиков.

Там протестующие сняли на видео, как Александр Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама