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Оппозиция в Судане призвала к свержению Военного совета: в столкновениях гибнут люди

3 июня, 10:40

Армия обещает, что она позволит демонстрантам вернуться к месту проведения забастовки

Фото: AFP

После попытки спецназа разогнать протестующих в столице Судана Хартуме Всеобщая федерация профсоюзов призвала к свержению переходного Военного совета. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на официальном сайте организации.

"Мы призываем к всеобщему гражданскому неповиновению для свержения вероломного и кровавого Военного совета и завершения нашей революции", – говорится в заявлении. Федерация призвала своих сторонников со всей страны "выйти на улицы, провести митинги, а также перекрыть все крупные дороги и порты".

Как сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на врачей, по меньшей мере, девять человек погибли, десятки пострадали в Хартуме в понедельник утром в ходе разгона суданской полицией и спецназом сидячей забастовки у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны.

Армия тем временем заявила о том, что никакой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось.

"Мы не разгоняли забастовку", - заявил телеканалу "Скай ньюс – Арабия" официальный представитель Военного совета.

По словам военных, силы безопасности вынуждены были ступить на площадь после того, как туда проникла большая группа нарушителей. Армия обещает, что она позволит демонстрантам вернуться к месту проведения забастовки.

Между тем ситуация в Хартума начала выходить из-под контроля. В столице и его городе-спутнике Омдурмане начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи человек вышли на улицы, перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками. После начала операции по разгону сидячей забастовки оппозиция заявила о полном прекращении диалога с Военным советом.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 


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Тег Судан, переворот, военные

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ТАСС

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