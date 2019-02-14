Оппозиция Венесуэлы попросила Россию не вмешиваться в их внутренние дела

У Венесуэлы нет противоречий с Москвой, не зависимо от того, кто будет у власти в Каракасе, считают в оппозиции

Фото: AFP

Оппозиция Венесуэлы попросила Россию не вмешиваться в их внутренние дела //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/038/b42/5c5038b4285c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/038/b42/5c5038b4285c5.jpg 2019-02-14T22:00:00+02:00 Другие страны У Венесуэлы нет противоречий с Москвой, не зависимо от того, кто будет у власти в Каракасе, считают в оппозиции

Даже в случаи прихода к власти лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, Каракас хочет развивать торговые отношения с Москвой, вести их на законной основе. И у Венесуэлы нет никаких противоречий с Россией. Такое заявление сделал член оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес.

"У нас нет никаких противоречий с Россией, и мы хотим развивать торговые отношения с ней на основе взаимного уважения", — отметил законодатель.

Он считает важным для Венесуэлы, чтобы внешние страны дали возможность Каракасу решать внутриполитические конфликты.

"Очень важно, чтобы Россия не занимала чью-то сторону во внутреннем конфликте. Мы открыты как для российских, так и для европейских и американских инвестиций на основе прозрачности. От имени президента Гуайдо мы можем дать гарантии, что никаких противоречий с Россией у нас нет, мы готовы вести дела на законной основе от лица Национальной ассамблеи", — заключил он.

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Ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассчитывает на выполнение Венесуэлой международных обязательств по долгу перед РФ даже в случае смены президента и правительства. Поскольку в ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации в течение 10 лет задолженности в $3,15 млрд с минимальными платежами в первые шесть лет. Следующую выплату Минфин РФ ожидает в конце марта в соответствии с графиком погашения.

Ранее сообщалось, что возглавляемая Хуаном Гуайдо оппозиция Венесуэлы в случае своей полной победы над режимом Николаса Мадуро пересмотрит условия, указанные в контрактах на поставки вооружений, которые Каракас заключил с Москвой. Об этом заявил специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре.

Ранее Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощьпротестующим в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На данный момент провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой Евросоюза, 15 стран-членов Организации американских государств, США, Канады, Израиля и многих других государств, включая Украину.

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