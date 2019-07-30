Эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года

/ Фото: AFP

Оппозиция Венесуэлы заявила о возможности возобновлении переговоров с властями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8B 2019-07-30T23:39:07+03:00 Другие страны Эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил о скором возобновлении переговоров с делегацией, представляющей президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Веккьо, стороны приступят к переговорам уже на этой неделе. Однако конкретной даты и места, где пройдет эта встреча, он не привел.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США выразил надежду, что эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года.

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Веккьо возложил ответственность за создавшуюся в стране ситуацию на Мадуро и призвал его покинуть свой пост. Он добавил, что Мадуро "препятствует миру" в Венесуэле.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.

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