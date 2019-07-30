Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Оппозиция Венесуэлы заявила о возможности возобновлении переговоров с властями

Сегодня, 23:39

Эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года

/ Фото: AFP

Оппозиция Венесуэлы заявила о возможности возобновлении переговоров с властями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8B Другие страны Эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил о скором возобновлении переговоров с делегацией, представляющей президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Веккьо, стороны приступят к переговорам уже на этой неделе. Однако конкретной даты и места, где пройдет эта встреча, он не привел.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США выразил надежду, что эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года.

Реклама

Веккьо возложил ответственность за создавшуюся в стране ситуацию на Мадуро и призвал его покинуть свой пост. Он добавил, что Мадуро "препятствует миру" в Венесуэле.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

В тренде
Шествие вместо парада на День Независимости и новое "дно" доллара: итоги дня

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Венесуэла оппозиция власти Мадуро

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году
Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году
Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко
Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко
Данилюк рассказал о плане Зеленского по Донбассу
Данилюк рассказал о плане Зеленского по Донбассу
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
Китайские ученые нашли новый способ устранения разливов нефти
Китайские ученые нашли новый способ устранения разливов нефти

Популярные статьи

Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина