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Опубликовано фото и видео смертельного взрыва салюта в Минске

4 июля, 09:56

Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи, детей вокруг было много, сообщил очевидец

Во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, передает tut.by.

"На комсомольском взорвались две установки", - сообщил один из очевидцев Александр.

Еще одна очевидица, которая находилась в районе Стелы "Минск – город герой", сообщила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

По данным очевидцев, погибшую женщину зацепило осколком.

"Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий", - сообщил читатель "Нашей Нивы" Владимир.

Как мы ранее писали, Следственный комитет Беларуси проводит проверку в связи с гибелью женщины во время праздничного салюта в Минске.


"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", – отметили в СК.

В настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается", – заявили в СК.

В свою очередь в министерстве обороны проинформировали, что комиссия Минобороны совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

Напомним, что ранее в Запорожье во время празднования Нового года неизвестный бросил петарду на балкон второго этажа и в результате в помещении вспыхнул пожар.

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Тег Беларусь, салют, Минск

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